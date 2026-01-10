سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعترف حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بصعوبة مواجهة كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب مصر مع كوت ديفوار مساء اليوم السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وقال حسام حسن في تصريحات قبل مواجهة كوت ديفوار: "نواجه منتخب قوي بالتأكيد، هو صاحب آخر لقب في البطولة".

وأضاف: "بطبيعة الحال أكرر أن كل مباراة بالنسبة لنا هي نهائي ونحن نركز في نهائي اليوم ضد كوت ديفوار".

وأكمل مدرب منتخب مصر: "نحترم المنافس لكن نثق في نفسنا وجاهزون ولدينا لاعبين مميزين يعلمون جيدا قيمة بلدهم ومنتخبهم الحاصل على 7 بطولات من كأس الأمم الأفريقية".

وأنهى حسام حسن: "وبالتالي نحن نلعب اليوم كأبطال القارة ونلعب من أجل هدف واحد فقط وهو تحقيق البطولة".