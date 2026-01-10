الجيش السوري: تنظيم قسد بدأ مرحلة تصعيد خطيرة

• قال إنه دمر للتنظيم آليات ثقيلة في رد أولي وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية عن هيئة العمليات في الجيش

أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري، السبت، أن تنظيم "قسد" دخل مرحلة جديدة من التصعيد العسكري من خلال استهدافه مدينة حلب ومؤسساتها المدنية ومساجدها ومرافقها "بأكثر من 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع".

وأضافت الهيئة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن هذا العدوان لـ"قسد" خلّف إصابات بين المدنيين وخسائر مادية كبيرة.

وأعلنت الهيئة أنه "ردا على هذا التصعيد، قام الجيش السوري باستهداف مصادر إطلاق هذه الطائرات بالطريقة المناسبة".

وأضافت أن الجيش "نجح في تدمير عدد - سنصرح عنه فيما بعد - من الآليات الثقيلة المجنزرة والمدولبة في أحد مواقع تنظيم قسد"، مؤكدة أن هذا التحرك يمثل "ردنا الأولي" على الاعتداءات الأخيرة.

وشددت الهيئة على أن "العمليات العسكرية (للجيش) لن تتوقف عند هذا الحد"، مؤكدة أن "المراحل اللاحقة من الرد ستكون في الزمان والمكان المناسبين".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء هجمات تنظيم "قسد" على الأحياء السكنية في حلب منذ الثلاثاء إلى 23 قتيلا و104 مصابين.

وتفجرت الأحداث في حلب منذ الثلاثاء، عندما شن "قسد" من مناطق سيطرته في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش في حلب، ما أسفر عن 9 قتلى و55 مصابا، ونزوح 165 ألف شخص، وفق حصيلة أولية.

ورد الجيش السوري بإطلاق عملية عسكرية "محدودة"، الخميس، بينما يتنصل التنظيم من تطبيق بنود اتفاق مع الحكومة السورية تم إبرامه في مارس 2024، بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قواته من حلب إلى شرق الفرات.

والسبت، أعلن الجيش السوري وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اعتبارا من الساعة 12:00 تغ، بعد تمشيطه من مسلحي تنظيم "قسد".

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري في تصريحات لوكالة "سانا": "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءا من الساعة 03:00 بعد الظهر (12:00 تغ)".

وصعّد التنظيم وتيرة خروقاته الأخيرة للاتفاق عقب اجتماعات الأحد الماضي، في العاصمة دمشق بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، والتي أكدت الحكومة السورية أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".