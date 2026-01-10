تقرير - صراع الأرقام يشعل كلاسيكو الريال وبرشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الملك عبد الله الدولي، حيث يُسدل الستار على بطولة السوبر الإسباني بمواجهة استثنائية تجمع الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي يحمل بين طياته أكثر من مجرد لقب، بل صراع أرقام وتاريخ وهيبة لا تنتهي.

النسخة الحالية من السوبر الإسباني 2025-2026، المقامة على الأراضي السعودية، أعادت الكلاسيكو إلى الواجهة من جديد، بعد أن حجز ريال مدريد مقعده في النهائي عقب فوز مثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بينما بلغ برشلونة المباراة النهائية بأداء كاسح بعدما أمطر شباك أتلتيك بيلباو بخماسية نظيفة، في رسالة قوية قبل موقعة الحسم.

لغة الأرقام تتحدث

الكلاسيكو لا يُقاس فقط بالبطولات، بل بالأرقام التي تعكس حجم التنافس الممتد لعقود طويلة.

فقد التقى الفريقان في 262 مواجهة رسمية عبر مختلف البطولات، حسم ريال مدريد 107 مباريات لصالحه، مقابل 104 انتصارات لبرشلونة، بينما انتهت 51 مواجهة بالتعادل، في مؤشر واضح على التقارب الكبير بين العملاقين.

وعلى مستوى الأهداف، سجل لاعبو ريال مدريد 445 هدفًا في شباك برشلونة، مقابل 436 هدفًا للفريق الكتالوني، بفارق ضئيل يعكس دائمًا هوية المباريات المفتوحة والمثيرة بين الطرفين.

أما آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري الإسباني هذا الموسم، فكانت من نصيب ريال مدريد، الذي خرج منتصرًا بنتيجة 2-1، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل النهائي.

السوبر يبتسم لبرشلونة أكثر من الريال

لكن إذا عدنا إلى بطولة السوبر الإسباني تحديدًا، فإن الذكريات القريبة لا تصب في مصلحة الملكي.

فقد شهد نهائي النسخة الماضية صدمة مدوية لجماهير ريال مدريد، بعدما تعرض الفريق لخسارة قاسية أمام برشلونة بنتيجة 5-2، ليحصد البارسا اللقب بطريقة تاريخية ويضيف فصلًا جديدًا في صراع القطبين.

ريال مدريد يدخل النهائي وهو يحمل سجلًا حافلًا في السوبر الإسباني، حيث خاض 33 مباراة في البطولة، فاز في 17 منها، وتُوج باللقب 13 مرة عبر تاريخه، كان آخرها في نسخة 2024.

الريال وبرشلونة .. سوبر مختلف

كما نجح الفريق الملكي في التتويج بالبطولة ثلاث مرات منذ اعتماد النظام الجديد بمشاركة أربعة فرق، ليؤكد قدرته على التعامل مع الضغوط في هذا الشكل التنافسي.

في المقابل، يظل برشلونة النادي الأكثر تتويجًا بالسوبر الإسباني برصيد 15 لقبًا، منذ أول تتويج عام 1983 وحتى آخرها في النسخة الماضية. ورغم أن البارسا لم ينجح سوى في حصد لقبين فقط بنظام البطولة الجديد، إلا أن انتصاره الأخير على ريال مدريد يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل النهائي المرتقب.

ولا يمكن الحديث عن السوبر الإسباني دون ذكر الأسطورة ليونيل ميسي، الذي يبقى الهداف التاريخي للبطولة وأكثر اللاعبين تتويجًا بها برصيد 8 ألقاب، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة المسابقة رغم رحيله.

بين أرقام التاريخ وطموحات الحاضر، يبقى نهائي السوبر الإسباني موعدًا مع المتعة والإثارة، حيث لا تعترف مباريات الكلاسيكو بالتوقعات، وتظل التفاصيل الصغيرة هي الفارق في صراع لا يعرف النهاية.