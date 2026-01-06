أعلنت وزيرة خارجية جرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، الثلاثاء، أن جرينلاند والدنمارك طلبتا عقد اجتماع عاجل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لمناقشة تصريحات الرئيس دونالد ترامب، الأخيرة بشأن الجزيرة.

وأضافت في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن يخطط للمشاركة في الاجتماع.

وأشارت إلى أنها طلبت سابقا عقد اجتماع مع روبيو، لكن الاجتماع لم يحصل.

والأحد، قال ترامب في تصريحات للصحفيين إن بلاده تحتاج إلى جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، مشيرا إلى زيادة في "النفوذ الروسي والصيني" هناك.

وذكر الرئيس الأمريكي أن لجرينلاند موقعا "استراتيجيا قويا"، مدعيا أنها "محاطة حاليا بسفن روسية وصينية".

يذكر أن ترامب أطلق في أوقات سابقة دعوات متكررة لضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكن هذه التصريحات قوبلت بغضب واسع داخل الدنمارك والجزيرة.

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.