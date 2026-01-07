فنربخشة يتأهل لمواجهة جالاتا سراي في نهائي السوبر التركي

تأهل فريق فنربخشة إلى نهائي كأس السوبر التركي بعد فوزه على سامسون سبور 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي على ملعب أدانا الجديد.

وسجل هدفي الفوز لفنربخشة كريم أكتوركوجلو في الدقيقة الرابعة وجون دوران في الدقيقة 67، فيما صنع الهدفين الوافد الجديد أنتوني موسابا الذي تعاقد معه فنربخشة من سامسون سبور الأسبوع الماضي.

وضرب فنربخشة موعدًا ناريًا مع جالاتا سراي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 10 يناير على ملعب أتاتورك الأولمبي.

وتقام البطولة هذا العام بمشاركة أربعة أندية لأول مرة في تاريخها، حيث يلتقي بطل الدوري مع وصيف الكأس، ووصيف الدوري مع بطل الكأس، وبما أن جالاتا سراي حصد ثنائية الدوري والكأس، فقد واجه طرابزون سبور، بينما واجه فنربخشة وصيف الدوري فريق سامسون سبور صاحب المركز الثالث.