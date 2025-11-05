ألمانيا تستقبل 31 لاجئًا أفغانيًا ضمن برنامج الإيواء التابع للحكومة الألمانية

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 31 مواطنا أفغانيا من المشمولين في برنامج الإيواء الاتحادي الخاص بأفغانستان، وصلوا إلى ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن هذه المجموعة تنحصر في على " الأشخاص الذين ألزمت أحكام قضائية نهائية جمهورية ألمانيا الاتحادية" بالسماح لهم بدخول البلاد وإصدار التأشيرات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن جميعهم خضعوا مسبقًا لإجراءات إيواء وفحص أمني.

وهذه رابع عملية نقل للاجئين أفغان إلى ألمانيا يتم تنفيذها منذ تولي الحكومة الألمانية الحالية مهامها في مايو الماضي. وتم نقل هؤلاء الأفغان الحاصلين على موافقة بالإيواء في ألمانيا، على متن طائرات من باكستان.

وسافر أفراد الدفعة الرابعة على متن رحلة تجارية إلى مدينة هانوفر مع توقف مؤقت في إسطنبول، حسبما علمت صحفية من (د ب أ) في مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وسبق أن تم عبر هذا المسار نقل مجموعات من المواطنين الأفغان ثلاث مرات ضمن برامج ألمانية مختلفة لإيواء الفئات الأفغانية التي تعتبرها برلين معرضة للخطر بشكل خاص، حيث تم إيصالهم إلى مدينة هانوفر ثم توزيعهم لاحقًا على ولايات ألمانية.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة تستأجر طائرات خاصة لنقل هؤلاء اللاجئين إلى ألمانيا.

وكانت مديرة مدرسة سابقة من كابول أعربت عن ارتياحها وامتنانها بعد انتظار دام أكثر من عام لمغادرتها، وقالت لـ (د ب أ) إنها تأمل أن تحصل بناتها على تعليم جيد في ألمانيا.

وقال صحفي أفغاني ينتقل إلى ألمانيا رفقة زوجته وابنه الصغير إنه يشعر بالأمل تجاه مستقبلهم، لكنه حزين لأن جزءا من عائلته اضطر إلى البقاء في إسلام آباد.

ولا تزال العديد من العائلات الأفغانية عالقة في إسلام آباد منذ شهور أو حتى سنوات بانتظار فرصة المغادرة. وكانت الحكومة الألمانية ذات القيادة المحافظة قد أوقفت في مايو/أيار الماضي برنامج إعادة التوطين المخصص للأفغان المعرضين للخطر.

وكان البرنامج يشمل موظفين محليين سابقين في مؤسسات ألمانية وأقاربهم، بالإضافة إلى أشخاص يخشون الاضطهاد من قبل حركة طالبان، مثل المحامين والصحفيين.

ورغم تعليق البرنامج، لا يزال بعض الأفغان يحصلون على تأشيرات دخول بعد أن نجحوا في رفع دعاوى قضائية أمام محاكم ألمانية لتأكيد حقهم في الدخول.

وبحسب الحكومة الألمانية، لا يزال نحو 1900 أفغاني ممن حصلوا على موافقة أو إقرار بإيوائهم في ألمانيا، يمكثون في باكستان.

وتنص اتفاقية الائتلاف الحاكم في ألمانيا على إنهاء برامج الإيواء الطوعي التابعة للحكومة الاتحادية مثل تلك الخاصة بأفغانستان، وعدم إطلاق برامج جديدة مماثلة.