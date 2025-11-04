نقابة المهندسين تتقدم بشكوى إلى الوطنية للانتخابات ضد 15 مرشحا انتحلوا صفة مهندس

قال نقيب المهندسين، طارق النبراوي، إن النقابة تقدمت بشكوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضد 15 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب 2025، ادعوا حمل لقب "مهندس" دون وجه حق.

وأضاف النبراوي لـ"الشروق" أن النقابة ستتقدم أيضًا ببلاغ إلى النائب العام ضد هؤلاء المرشحين الذين دلسوا على الناخبين بتقديم بيانات غير صحيحة، موضحًا أن النقابة رصدت حتى الآن نحو 27 حالة مماثلة.

وتابع: «لا يصح أن يتقدم شخص لعضوية مجلس نيابي، مهمته تشريع القوانين، ثم يخالف هو نفسه القانون بتقديم بيانات خاطئة للناخبين، لأن ذلك يفقد المواطنين الثقة في المجلس النيابي، خاصة عندما تكون لدينا أحزاب لا تعرف حتى بيانات أعضائها الذين يتقدمون للترشح بأسمائهم».

وأوضح النبراوي أن ما حدث "أمر خطير"، لأنه انتحال صفة بهدف التدليس على الناخبين، وهي جريمة تمس الثقة العامة وتشكل خطرًا حقيقيًا.

وكان نقيب المهندسين قد طالب بإلزام هؤلاء المرشحين فورًا بوقف هذا التدليس، وإزالة لقب «مهندس» من جميع الملصقات والدعاية الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونيًا، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.

وشدد النبراوي على أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدّر أصحابها، لكنه أكد أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب "مهندس" دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلًا عن كونه إهدارًا لحقوق المهندسين الحقيقيين.

وأكد النبراوي أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها، في مواجهة محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر.

ويُشار إلى أن المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال، ومنها انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون».