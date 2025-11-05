تحطم طائرة شحن وإغلاق مؤقت لمطار لويفيل الأمريكي في ولاية كنتاكي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) عن تحطم طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" (UPS) في مطار لويفيل محمد علي الدولي بولاية كنتاكي، ما أدى إلى إغلاق المطار مؤقتًا ووقف حركة الطيران لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ والتحقيق.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن الحادث وقع بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة، دون الكشف عن أسباب التحطم حتى الآن، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) سيشارك في التحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

وأكد المتحدث باسم شرطة لويفيل أن التحطم أسفر عن وقوع إصابات، موضحًا أن قوات الطوارئ تلقت أكثر من 20 بلاغًا من سكان المناطق المحيطة عقب سماع دوّي الانفجار، وتم الدفع بوحدات الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث على الفور.

وذكرت السلطات المحلية أن إغلاق المطار جاء كإجراء احترازي مؤقت لضمان سلامة الحركة الجوية، فيما تعمل فرق فنية على تأمين الممرات وإزالة الحطام الناتج عن الحادث.

ويُعد مطار لويفيل محمد علي الدولي أحد أهم مراكز الشحن الجوي التابعة لشركة UPS في الولايات المتحدة، وتشهد منشآته نشاطًا مكثفًا على مدار الساعة، ما يجعل الحادث محل اهتمام ومتابعة من الجهات المعنية بسلامة الطيران في البلاد.