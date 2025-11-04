تهديد بوجود قنبلة يتسبب في وقف الرحلات الجوية في مطار ريجان في واشنطن

أعلنت السلطات الاتحادية الأمريكية أن جميع الرحلات الجوية من وإلى أحد المطارات الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة توقفت لبعض الوقت اليوم الثلاثاء بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي على موقع إكس، إن التهديد كان موجها ضد رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أثناء رحلة من مدينة هيوستن بولاية تكساس، إلى مطار رونالد ريجان الوطني في منطقة واشنطن العاصمة.

وتم تعليق جميع الرحلات الجوية الأخرى بينما تم نقل الطائرة إلى منطقة معزولة من المطار ونزل الركاب ونقلوا بالحافلات إلى صالة الوصول، وفقا لمتحدث باسم هيئة مطارات العاصمة واشنطن.

وأحال متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز كل الأسئلة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي.

وتم استئناف جميع عمليات المطار في حوالي الساعة 0130 مساء بالتوقيت الشرقي، وفقا لدافي، الذي شكر سلطات إنفاذ القانون على الاستجابة السريعة.