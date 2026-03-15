متظاهرون يهاجمون مقر الحزب الحاكم في كوبا بسبب أزمة الطاقة

في تصعيد غير مسبوق لأزمة الطاقة التي تشهدها كوبا، هاجم محتجون مقرا محليا للحزب الشيوعي الحاكم في مدينة مورون وسط البلاد، تعبيرًا عن غضبهم إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الإمدادات.

وحذر الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل يوم السبت، على منصة التواصل الاجتماعي إكس قائلاً: "لن يكون هناك إفلات من العقاب على التخريب والعنف".

ووقع الحادث خلال الليل في مدينة مورون وسط كوبا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإقليمية الحكومية "إنفاسور"، حيث قامت مجموعة صغيرة برشق مبنى الحزب الشيوعي المحلي بالحجارة وأشعلت النار في بعض أثاث المبنى في الشارع.

وكان الاحتجاج موجها ضد انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات، وتردد أنه تم اعتقال خمسة أشخاص على خلفية تلك الأحداث.

وقال دياز كانيل إنه رغم أن شكاوى ومطالب المحتجين "مشروعة"، إلا أنه "لن يتم التسامح مع العنف والتخريب الذي يهدد هدوء المواطن وأمن مؤسساتنا".

وأكدت كوبا، التي تعاني اقتصاديا بالفعل ، يوم الجمعة الماضية، أنها أجرت محادثات مع الولايات المتحدة حول العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال دياز كانيل إن ممثلين كوبيين التقوا مؤخرا بمسؤولين من الإدارة الأمريكية لاستكشاف سبل حل الخلافات الثنائية.