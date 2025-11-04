البيت الأبيض: واشنطن تعمل مع دول أخرى لإنهاء الصراع في السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لإنهاء الصراع في السودان، وذلك بعد ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي خلال سقوط مدينة الفاشر في أيدي ميليشيات الدعم السريع الأسبوع الماضي.

وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "تنخرط الولايات المتحدة بنشاط في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في السودان"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأعلن مدعون بالمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنهم يجمعون أدلة على ما أثير عن ارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب في الفاشر.

كما أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة أن مئات من المدنيين والمقاتلين العزل ربما يكونون قد قُتلوا خلال سقوط المدينة.