البيت الأبيض: انتخابات ولاية كاليفورنيا مزورة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تعتزم إصدار أمر تنفيذي لتعزيز نزاهة الانتخابات في البلاد، ردا على ما وصفته بـ"التزوير الواضح والفاضح" في انتخابات ولاية كاليفورنيا.

وقالت ليفيت: كما هو الحال مع أي أمر تنفيذي، فإن أي أمر يوقعه الرئيس سيكون ضمن سلطاته التنفيذية الكاملة وفي حدود القانون، دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى عن ماهية الأمر التنفيذي، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية كاليفورنيا (التي يسيطر عليها الديمقراطيون)، ووصفها بأنها غير دستورية.

وكتب ترامب: "كل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، في الولاية التي يُستبعد فيها الجمهوريون، تخضع لتحقيق قانوني وجنائي خطير جدا"، واعتبر أن التصويت هناك "مزور".

يذكر أن طريقة التصويت بالبريد هي وسيلة قانونية وشرعية، وأوضح خبراء الانتخابات أن حالات التزوير في التصويت بالبريد قد تكون أعلى بشكل طفيف مقارنة بالتصويت الحضوري، لكنها تبقى نادرة جدا حتى في الانتخابات الفيدرالية.