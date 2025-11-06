وزير الصحة: إطلاق قطاع متخصص في الأورام لدعم توطين الدواء وتعزيز نسب الشفاء

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن إطلاق شركة «إيفا فارما» قطاعًا متخصصًا في مجال الأورام، جاء ضمن جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأورام وأمراض الدم، موضحًا أن مصر تمتلك حاليًا 14 مركزًا لعلاج الأورام موزعة على مختلف المحافظات.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «TeN»، الأربعاء، أن عدد المستفيدين من هذه المراكز نحو 360 ألف إلى 380 ألف مريض يتلقون علاجات متنوعة تشمل: العلاج الكيماوي، والإشعاعي، والأدوية، دون الحاجة إلى التدخل الجراحي في كثير من الحالات.

ونوه وزير الصحة أنه هناك نحو 50 ألف حالة جديدة تُسجَّل سنويًا، إلى جانب 80 ألف مريض مسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن توسيع نطاق الصناعات الدوائية المحلية وإنتاج أدوية حديثة يسهم في زيادة قاعدة استفادة المرضى ويعزز نسب الشفاء، بالتوازي مع المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية.

وأشار وزير الصحة إلى أن المصنع التابع للشركة ينتج نحو 60 ألف عبوة يوميًا، بإجمالي يصل إلى 22 مليون عبوة سنويًا، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص الشفاء للمرضى.