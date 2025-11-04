البيت الأبيض: ترامب يلتقي الشرع الاثنين المقبل

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم لقاء نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

وأضافت في مؤتمر صحفي: عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن (واشنطن) ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة، وفقاً لوكالة رويترز.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري لواشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وكان المبعوث الأميركيغ الخاص إلى سوريا توم براك، قال في وقت سابق إنّ الرئيس السوري سيتوجه إلى واشنطن، لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.