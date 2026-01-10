تنظيم قسد يستهدف محيط مسجد حذيفة بمدينة حلب السورية بمسيرة

استهدف تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مساء اليوم السبت، محيط مسجد حذيفة في حي بستان القصر بمدينة حلب بطائرة مسيرة انتحارية.

وبحسب مراسل موقع قناة "الإخبارية" السورية على شبكة الانترنت، فإن هذا الهجوم يعتبر الثالث بالطائرات الانتحارية المسيرة خلال أقل من ساعتين على أحياء المدينة.

وفي السياق، أكد مدير إعلام مديرية صحة حلب منير المحمد لوكالة الأنباء السورية/سانا/أن عدد الضحايا جراء استهداف تنظيم قسد للأحياء السكنية منذ يوم الثلاثاء وحتى مساء اليوم السبت بلغ 23 مدنياً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 104.

واستهدف طيران مسيّر تابع لتنظيم قسد مبنى محافظة حلب وسط المدينة، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحافظة بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ومحافظ حلب عزام الغريب، بحسب "الإخبارية".