الحكومة الألمانية تخصص 3 مليار يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا

تعتزم الحكومة الألمانية زيادة المساعدات المالية المقدَّمة لأوكرانيا بمقدار ثلاثة مليارات يورو إضافية.

وأوضح متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أن الأموال ستُستخدم لشراء مدفعية وطائرات مسيّرة ومركبات مدرعة، وكذلك لإعادة شراء نظامين من أنظمة الدفاع الجوي طراز باتريوت.

وقالت الوزارة في بيان إن "ألمانيا تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا، وهي أكبر داعم لها في أوروبا."

وأضافت أن وزير المالية لارس كلينجبايل سيقدم، بالتنسيق مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس مشروع قرار بهذا الشأن مقترحًا بهذا الشأن لإقراره ضمن الإجراءات البرلمانية.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الموازنة في البرلمان الألماني هذا المقترح بعد غد الخميس خلال جلستها المعروفة باسم "جلسة التصفية".

ومن المنتظر أن يُقرّ البرلمان موازنة عام 2026 في نهاية الشهر الجاري.

وحتى الآن تتضمن الميزانية تخصيص 5ر8 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا.