تركيا تستضيف الخميس جولة جديدة من محادثات باكستان وأفغانستان

تستضيف تركيا، الخميس، جولة جديدة من المحادثات بين باكستان وأفغانستان لبحث تفاصيل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشأن الاشتباكات الحدودية.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن رئيس الاستخبارات الأفغانية عبد الحق وثيق سيترأس وفد بلاده فيما يتولى رئاسة الوفد الباكستاني مدير جهاز المخابرات عاصم مالك.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، أن المحادثات التي استضافتها إسطنبول بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار، ستستمر في السادس من نوفمبر الجاري.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أفادت تقارير إعلامية بشن مقاتلات باكستانية غارات جوية على كابل ومنطقة مارغا بولاية باكتيا الحدودية مع باكستان.

وبعد يومين، أعلنت "حركة طالبان باكستان" مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة.

وفي 15 أكتوبر، أعلن البلدان الاتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة، تم تمديها لاحقا لحين اختتام محادثات بينهما في الدوحة بوساطة تركية قطرية، وأسفرت عن الإعلان عن وقف لإطلاق النار، في 19 أكتوبر، على أن يجتمع الطرفان مجددا لمناقشة التفاصيل.