بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يكشف تضليلها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات استخراج جثث الأسرى القتلى في قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد التي حملت عنوان «هذا هو المشهد الحقيقي» أساليب خداعية طبقها عناصر القسام من أجل حرمان إسرائيل من الحصول على معلومات حقيقية بشأن أماكن الجثث.

وأشارت القسام إلى أن الجيش الإسرائيلي «راقب استخراج جثث قتلاه عبر طائرات مسيّرة، ثم أضاف تلك المواقع لبنك أهدافه قبل أن يستهدفها خلال موجات القصف بعد وقف إطلاق النار».

وأكدت الكتائب أنها اعتمدت في إطار الخداع الأمني «عددا من الأساليب الخداعية خلال عمليات استخراج الجثث لتضليل العدو وحرمانه من المعلومات الحقيقية».

كما قال إن التصوير الذي بثه جيش الاحتلال- قبل أيام- لعملية استخراج إحدى الجثث كان عبارة عن «عملية تضليل قام بها أمن المقاومة وانطلت على العدو فحاول استغلالها لتشويه المقاومة».

وفي وقت سابق، أعلنت القسام أنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مساء هذا اليوم.

ومنذ بدء اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر الماضي، أفرجت حماس عن الأسرى الإسرائيليين الـ20 الأحياء، وجثث 21 أسيرا من أصل 28، في حين ادعت إسرائيل سابقا أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.