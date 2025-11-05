المنظمات الأهلية الفلسطينية: مشروع الإدارة الدولية لغزة يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الحديث المتصاعد حول مشروع الإدارة الدولية لقطاع غزة لمدة عامين، وفق المقترح الأمريكي، يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل القطاع.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أي ترتيبات سياسية أو إدارية يجب أن تنطلق من احترام الإرادة الوطنية الفلسطينية لا من إملاءات خارجية أو تفاهمات أمنية تخدم الاحتلال.

وأوضح أن إسرائيل تسعى لوضع شروطها على هذا المشروع بما يضمن استمرار سيطرتها غير المباشرة على القطاع ومنع الوصول إلى مرحلة حقيقية من الاستقرار والإعمار.

وأشار إلى أنَّ قطاع غزة يعيش بعد عامين من العدوان الإسرائيلي أوضاعًا إنسانية كارثية، حيث لا يزال آلاف الشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة، فيما يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء والمأوى.

وأوضح أن المجاعة تتفاقم يومًا بعد يوم رغم مزاعم الاحتلال التزامه بالبروتوكولات الإنسانية.

ولفت إلى أن ما يدخل من مساعدات لا يوازي حجم الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.