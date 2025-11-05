شراكة إسبانية- عُمانية جديدة لتعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات الحيوية

• إسبانيا وعُمان تمضيان نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي

يجري السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، زيارة دولة إلى مملكة إسبانيا خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جولة أوروبية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

واستقبل ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيثيا رسميًا السلطان هيثم بن طارق في قصر مدريد الملكي، حيث أُقيمت مراسم الترحيب الرسمية والتقطت الصورة التذكارية في قاعة تينيرز، تلاها استقبال رسمي في قاعة العرش. وأقام الملكان الإسبانيان مساء اليوم ذاته مأدبة عشاء رسمية تكريمًا للسلطان، حضرها عدد من الشخصيات البارزة من الأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية في البلدين.

وألقى الملك فيليبي السادس كلمة ترحيبية أكد فيها رغبة إسبانيا في توطيد التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشباب في كلا البلدين، تلتها كلمة للسلطان هيثم بن طارق. وتخلل العشاء عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وبرنامج موسيقي أعدته فرقة الموسيقى التابعة للحرس الملكي الإسباني، التي قدمت لاحقًا للسلطان تسجيلًا تذكاريًا بالمقطوعات الموسيقية التي عُزفت خلال الأمسية.

وفي إطار الزيارة، ترأس الملك فيليبي السادس صباح الأربعاء اجتماعًا اقتصاديًا موسعًا جمع عددًا من كبار ممثلي قطاع الأعمال الإسباني في قصر إلباردو، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة والشركات الإسباني كارلوس كويربو، وأمبارو لوبيز سونوفيا، كاتبة الدولة للتجارة، إلى جانب رؤساء مؤسسات اقتصادية كبرى من بينها اتحاد أرباب العمل (CEOE) وغرفة التجارة الإسبانية.

وشهد اللقاء حضور تسعة من كبار رجال الأعمال الإسبان في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة، والتمويل، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية.

كما شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية ووزارة التجارة والصناعة وتنمية الاستثمار العُمانية، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين البلدين، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات ذات أولوية، تشمل الصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والمعادن. وتبلغ مدة العمل بالمذكرة خمس سنوات، وتشمل كذلك تنظيم المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل لتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات في البلدين.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية أن الزيارة تجسد عمق العلاقات التاريخية بين الأسرتين الحاكمتين في إسبانيا وعُمان، وتؤكد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار البيان إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين ظلت مستقرة منذ عام 2020، إذ تجاوزت الصادرات الإسبانية إلى عُمان 200 مليون يورو سنويًا، ووصلت حتى أغسطس الماضي إلى أكثر من 90 مليون يورو، وتتمثل أبرز الصادرات في الحديد والصلب والمعدات الصناعية.

كما بلغت الاستثمارات الإسبانية في عُمان نحو 74.4 مليون يورو (وفق بيانات عام 2023)، ما يعكس وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات الطاقة والدفاع والسياحة والطيران. ومن أبرز نماذج التعاون الاستثماري الناجح الشراكة بين شركة COFIDES الإسبانية وصندوق الاستثمار العُماني (OIA)، التي أثمرت عن إنشاء صندوق مشترك بقيمة 200 مليون يورو عام 2018 لدعم الاستثمارات الإسبانية، أعقبها صندوق ثانٍ بقيمة 100 مليون يورو في عام 2023.