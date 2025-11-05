إصابة مُسنين فلسطينيين تعرضا للضرب من مستوطنين بالضفة الغربية

أصيب مسنان فلسطينيان، الأربعاء، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالضرب بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمسن ومسنة، جراء الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين في منطقة مسافر يطا، وإنها نقلتهما إلى المستشفى.

بدورهم، قال شهود عيان للأناضول، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا تجمع البطم في مسافر يطا، واعتدوا على فلسطينيين بالضرب.

وأكد الشهود أن المستوطنين حطموا أثاث منزل، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (رسمية)، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 766 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي.

وأضافت الهيئة أن الاعتداءات تراوح "بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات، وتقييد الحركة، والتخويف والترهيب بكافة أشكاله، وإطلاق النار".

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين خلال عامي الإبادة الجماعية في غزة.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، 68 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.