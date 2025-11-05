حسام داغر رئيس لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن الفنان حسام داغر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل.

وقال داغر: «أتشرف برئاسة لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل، والتي تضم في عضويتها كلًّا من الفنانة رُلى الهباهبة من الأردن، والبروفيسور ليفان خيتاجوري من جورجيا، والدكتورة أنتونيلا كورنيتشي من رومانيا».

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، وتُقام دورته العاشرة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وتُديرها الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل هذا العام اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها لقضايا المسرح والفنون.

ويُقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، وبدعم من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، إلى جانب الدعم الكامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، تأكيدًا على التعاون بين مؤسسات الدولة في دعم الفعاليات الثقافية والفنية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتخدم أهداف التنمية المستدامة.