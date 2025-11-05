20 عرضا مسرحيا تتنافس على جوائز الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن قائمة العروض المشاركة في دورته العاشرة المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، حيث تُقدَّم عروض المهرجان عبر أربع مسابقات مسرحية.

وتضم مسابقة العروض الكبرى خمسة عروض، وهي: من إسبانيا عرض "Political Business"، ومن مصر عرض "الوحش"، وتشارك إيطاليا بعرض "SCREEN"، وبولندا بعرض "Between Heaven and Earth"، وكوريا الجنوبية بعرض "Black Stain".

لكن مسابقة مسرح الطفل والنشء تضم أربعة عروض، هي: من مصر مسرحية "الجميلة والوحش"، ومن روسيا مسرحية "Beauty"، ومن تونس مسرحية "حماة الأرض"، ومن الجزائر مسرحية "الفار الخياط".

وتشهد مسابقة المونودراما مشاركة سبعة عروض، هي: من كوريا الجنوبية مسرحية "Da Capo: From the Beginning"، ومن الكويت مسرحية "المضحاكني"، ومن السعودية مسرحية "مزاد عاطفي"، وقطر/تونس تشارك بمسرحية "ماسح الأحذية"، وإيطاليا بمسرحية "A Story for EURYDICE"، والإمارات بمسرحية "الشمعة"، ومصر بمسرحية "موت مفاجئ".

بينما تضم مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية عروضاً من السعودية بعنوان "الرجل الأخير"، ومن الأردن "أنا والعذاب وهواك"، ومن أرمينيا "Risk"، ومن مصر "الأولاد الطيبون يستحقون العطف".

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ وذلك تأكيداً على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة إلهام شاهين تكريماً لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.