القسام تعلن أنها ستسلم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين الساعة التاسعة بتوقيت غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنها ستسلم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين الساعة التاسعة بتوقيت غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء: «في إطار صفقة تبادل الأسرى، ستسلم كتائب القسام جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة».

وتسلمت قوات الاحتلال منذ بدء الاتفاق 18 جثة أسير من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، بينما ادعت تل أبيب سابقا أن إحدى الجثث المتسلَّمة لا تتطابق مع أي من أسراها، كما أنها تسلمت من حماس الأسرى العشرين الأحياء.

ويأتي تسليم الجثث ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدأ في 10 أكتوبر الماضي، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد «حماس» أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض دمار العدوان الإسرائيلي، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.



