احتفال في الهند بفوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك وجذوره

احتفل الهنود على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء بفوز زهران ممداني في انتخابات عمدة مدينة نيويورك بعد أن شكر والديه المولودين في الهند، واستخدم عبارات من خطاب تاريخي لأول رئيس وزراء للهند وحول مسيرة النصر إلى حفلة في الشارع على غرار حفلات بوليوود.

وقال فيكرام ناير، خال ممداني، لوكالة أسوشيتد برس: "نحن فخورون به. لقد قام بعمل رائع". وقال إنه تلقى طلبات كبيرة من الأصدقاء والعائلات لإقامة حفلات للاحتفال بفوز ممداني.

وقال: "سنخطط لذلك قريبا"، مضيفا أن الأسرة تود أن يشارك ممداني في الحفل.

ومن المقرر أن يصبح ممداني (34 عاما)، المولود في أوغندا، أصغر عمدة في نيويورك منذ أكثر من قرن، وأول عمدة مسلم، عندما يتولى منصبه في أول يناير/كانون الثاني.

في مسيرة انتصار صاخبة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تحدث ممداني إلى أنصاره بخطاب مستوحى من خطاب "جواهر لال نهرو الشهير" "موعد مع القدر" ، الذي ألقاه عشية استقلال الهند في عام 1947.