مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام بوروسيا دورتموند الألماني، لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق بوروسيا دورتموند الألماني في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بوروسيا دورتموند على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نيكو أوريلي - يوشكو جفارديول - جون ستونز - ماثيوس نونيز

خط الوسط: جيريمي دوكو - نيكو جونزاليس - تياني ريندرز - سافينيو

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: جيمس ترافورد - روبن دياز - ناثان أكي - عمر مرموش - ريان شرقي - برناردو سيلفا - ريان نوري - عبد القادر خوسانوف - أوسكار بوب - ريكو لويس.