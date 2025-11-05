منظمة الصحة العالمية تعتزم تطعيم 44 ألف طفل في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم منظمة الصحة العالمية إطلاق حملة تطعيم واسعة في قطاع غزة يوم الأحد القادم.

ومن المقرر تطعيم نحو 44 ألف طفل، لم يتسن الوصول إليهم خلال العدوان الإسرائيلي على غزة التي استمرت عامين، ضد الحصبة والتهاب الغدة النكفية والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، إلى جانب أمراض أخرى، وذلك خلال فترة 10 أيام.

ومن المقرر إعطاء الجرعات التالية في شهر يناير القادم.

وبعد ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، قامت منظمة الصحة العالمية بحملات تطعيم ضد شلل الأطفال خلال فترتي وقف إطلاق النار في صيف 2024 وفبراير 2025.

ورغم وجود فرق تطعيم متنقلة، لم يتسن الوصول إلى بعض الأطفال.

وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن 20٪ من الأطفال دون سن الخامسة لم يتم تطعيمهم مطلقا أو تلقوا تطعيما غير كاف بسبب الصراع.

وبالتزامن مع حملة التطعيم، من المقرر أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتقييم حالات سوء التغذية بهدف تمكينها من مساعدة صغار السن بسرعة وبشكل محدد قدر الإمكان.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، كانت نسبة التطعيم العام في قطاع غزة قبل الحرب تصل إلى 98٪، بينما تشير التقديرات الآن إلى انخفاض هذه النسبة لأقل من 70٪.