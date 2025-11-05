جيش الاحتلال يزعم اغتيال عنصر تابع لحماس احتجز 6 أسرى إسرائيليين



زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال أحد العناصر التابعين لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، احتجز 6 أسرى إسرائيليين.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، مساء الأربعاء، إن قوات الجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك» اغتالت في هجوم جوي مشترك، زيد زكي عبد الهادي عقل، في 29 أكتوبر 2025.

وادعى أن «عقل»، كان مسئولا عن احتجاز كل من: بار كوبرشتاين، وأوهاد بن عامي، ومكسيم هاركين، وإلكانا بوهبوت، وسيجيف كالفون، ويوسف حاييم أوهانا.

وأشار إلى «اغتيال عقل في إطار الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي، ردا على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها حماس الأسبوع الماضي»، بحسب مزاعمه.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء الشيخ زيد زكي عقل، وزوجته، وبعض أولاده حلا وبتول ومحمد، في استهداف لمنزلهم في مخيم النصيرات.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء241، وإجمالي الإصابات 609، وإجمالي الانتشال 513 شهيداً.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,875 شهيدًا 170,679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.