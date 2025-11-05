الجيش اللبناني يحرر كويتيا مختطفا ويعتقل المتورطين في خطفه

حرر الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، مواطنا كويتيا اختطف مطلع الشهر الجاري، وأوقف المتورطين في عملية الخطف في منطقة سعدنايل، زحلة شرق لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن مديرية المخابرات تمكنت، بعد عمليات رصد أمني ومتابعة دقيقة، اليوم الأربعاء، من تحرير المواطن الكويتي الذي اختُطف بتاريخ الأول من نوفمبر، وتوقيف مواطنين لبنانيين ومواطن سوري متورطين في عملية الخطف، وذلك في منطقة سعدنايل – زحلة.

وأضاف البيان أن "خلال عملية التوقيف، أقدم الأول على إطلاق النار باتجاه عناصر المديرية، فردوا بالمثل دون وقوع إصابات. كما تم ضبط السيارة المستخدمة في عملية الخطف".

وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان.