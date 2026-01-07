البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمته خلال تهنئة المصريين بعيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل تقليدًا وطنيًا راسخًا بدأ منذ عام 2015.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التقليد أصبح مصدر فرحة لكل المصريين، إذ يحرص الرئيس على تهنئة أبناء الوطن من أرض الكاتدرائية بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، بما يعكس أصالة الدولة المصرية، ويؤكد أن القيادة السياسية ترعى جميع المصريين وتشاركهم مناسباتهم الدينية والوطنية والقومية.

وأضاف أن مشاركة الرئيس في احتفالات عيد الميلاد تجسد وحدة الشعب المصري، مؤكدا أن زيارة الرئيس، رغم قصر مدتها الزمنية، إلا أن أثرها بالغ وكبير، ولا يقتصر تأثيرها على المصريين داخل البلاد فقط، بل يمتد ليشمل المصريين في الخارج.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الجديدة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقدمة مستقبليه.

وحرص الرئيس السيسي، على تقديم التهنئة ومصافحة مجموعة من المواطنين المشاركين في الصلاة، والتقطت له معهم مجموعة من الصور التذكارية لتخليد هذه اللحظات التاريخية التي تعبر عن مدى تلاحم الشعب المصري مع قيادته.