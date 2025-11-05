مستثمرو السياحة: لا صوت يعلو فوق صوت مصر ببورصة لندن السياحية بسبب المتحف الكبير

- بورصة لندن ترفع سقف التوقعات بنمو سياحي مصري كبير خلال ٢٠٢٦

أكد مستثمرو السياحة المشاركين فى بورصة لندن السياحية الدولية، أنه لا صوت يعلو فوق صوت مصر خلال فعاليات البورصة السياحية الدولية بسبب الزخم الكبير لنجاح احتفالية المتحف المصري الكبير.

وكشف عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء واحد المشاركين ببورصة لندن السياحية، أن الجناح المصري ببورصة لندن السياحية شهد إقبالا كبيرا من زوار البورصة وأصحاب الشركات ومنظمي الرحلات الدوليين بالتزامن مع الزخم الإعلامي والحدث التاريخيّ الذي شهدته مصر بافتتاح المتحف الكبير مؤخرا .

وذكر أن الجناح المصري ببورصة لندن، افتتحه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وتعد هذه البورصة ثاني أكبر البورصات السياحية العالمية، وتستمر فعالياتها حتى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضح انه داخل الجناح المصري بالمعرض، تم إنشاء نموذج لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير وشهدت هذه القاعة إقبالا كبيرا من جمهور المعرض.

وأضاف عاطف عبد اللطيف، أنه طبقا لتقييم أجرته لجنة التحكيم المنظمة للمعرض السياحي، توجت الجناح المصري بلقب أفضل جناح من حيث التصميم والإبهار والإقبال الجماهيري، وأشادت بالطابع الفرعوني المميز للجناح المصري، وتصميمه الذي جمع بين الأصالة والابتكار، حيث تميز باستخدام مؤثرات بصرية وتفاعلية مستوحاة من المتحف المصري الكبير ومقتنيات توت عنخ آمون.

وأوضح أنه طبقا للتوقعات من خلال المشاركين بالمعرض فهناك طلبا كبيرا على السياحة الثقافية والأثرية المصرية خاصة في منطقة الجيزة والأهرامات والأقصر وأسوان والجميع هنا لديه شغف لزيارة مصر والمتحف المصري الكبير وبدورها أعدت الشركات السياحية المصرية، برامج سياحية لزيارة المتحف المصري الكبير والمعالم الأثرية ويجري التنسيق مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للاتفاق على برامج سياحية تلبي احتياجات السياح.

وذكر أن هناك طلبا أيضا على السياحة الترفيهية والشاطئية خاصة في منطقة البحر الأحمر سواء الغردقة ومرسى علم أو جنوب سيناء وشرم الشيخ.

وتوقع عبداللطيف، أن يكون عام ٢٠٢٦ عام السياحة المصرية وتوقعات بنمو كبير وطلب متزايد على المقاصد السياحية المصرية والتسريع بوتيرة خطة الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويا بعوائد ٣٠ مليار دولار فقد كان متوقع أن تصل إلى هذا الرقم بحلول ٢٠٢٨ ولكن مع جهود الدولة المصرية والتنمية السياحية وتوفير بيئة ملائمة سنصل إلى هذا الرقم قبل عام ٢٠٢٨.



