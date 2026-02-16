أغلقت أغلب مؤشرات أسواق المال الرئيسية للبورصات العربية، على تراجع، بختام تعاملات اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، حيث أنهت كل من بورصات مصر، والسعودية، إلى جانب دبي، وأبوظبي، تداولاتها، في المنطقة الحمراء، بينما خالفت بورصة الكويت الاتجاه الهبوطي العام، محققة ارتفاعًا مقبولًا.

- وجاء أداء المؤشرات كما يلي:

• البورصة المصرية

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، متراجعًا، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، هابطًا بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 51493.53 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 9.884 مليار جنيه.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعًا، جاء سهم شركة الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه مرتفعًا بنسبة 13.09% ليغلق عند 96.51 جنيهًا، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضًا، الشركة المصرية للاتصالات، متراجعًا بمقدار 12.3%، مستقرًا عند 99 جنيه.

• بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.40% ليصل إلى 11183.85 نقطة، بتداولات 4.053 مليار ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا، سهم شركة مهارة للموارد البشرية، بنسبة 7.26% ليغلق عند 6.50 ريال، وفي المقابل اعتلى سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 8.01% ليغلق عند مستوى 207.80 ريال.

• سوق أبوظبي المالي

أغلق سوق أبو ظبي المالي هابطًا بمقدار 0.12% عند مستوى 10623.48 نقطة، بتداولات 940 مليون درهم.

وقاد سهم شركة دار التأمين، قائمة الأكثر نشاطًا خلال تعاملات اليوم، مرتفعًا بمقدار 14.8% مغلقًا عند 0.864 درهم، فيما تصدر سهم شيميرا ستاندرد اند بورز باكستان يوسيتس، الأسهم الخاسرة، خلال جلسة اليوم، منخفضًا 9.9%، مستقرًا عند 5.630 درهم.

• سوق دبي المالي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي على تراجع بنسبة 0.41% عند مستوى 6702.03 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 729 مليون درهم.

وجاء سهم شركة سكون تكافل في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 6.67% ليغلق عند 1.44 درهم، بينما تصدر سهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات، الأكثر انخفاضًا، بمقدار 9.7% عند 1.40 درهم.

• السوق الكويتية

ارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بختام تعاملات اليوم، متقدمًا 0.29% عند مستوى 9263.23 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 67 مليون دينار.

وجاء سهم شركة طيران الجزيرة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.89% ليغلق عند 1.780 دينارًا، بينما تصدر سهم شركة ميزان القابضة، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 3.61% ليغلق عند 1.176 دينارًا كويتيًا.