روسيا وأوكرانيا تخوضان قتالا محتدما في بوكروفسك

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن قواتها تتقدم شمالا داخل مدينة بوكروفسك الأوكرانية في مسعى للسيطرة الكاملة عليها، لكن الجيش الأوكراني قال إن وحداته تقاتل بقوة لمنع الروس من كسب أراض جديدة.

وأقرت أوكرانيا بصعوبة الوضع في المدينة الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تحاول روسيا السيطرة عليها منذ أكثر من عام، لكنها نفت أن تكون المدينة محاصرة وذكرت أن التعزيزات بصدد الوصول إلى هناك، وفقاً لوكالة رويترز.

وتعتبر روسيا، بوكروفسك بوابة للسيطرة على ما تبقى من منطقة دونباس الصناعية، وهي مساحة تعادل نحو عشرة بالمئة من مساحتها الكلية أو نحو خمسة آلاف كيلومتر، وهو أحد أهدافها الرئيسية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الهجوم في الاتجاه الشمالي مستمر"، مشيرة إلى أن قواتها تطهر أيضا البلدات الواقعة جنوب شرق بوكروفسك، فيما صدت محاولات أوكرانية عديدة لكسر الحصار.

ونفى الجيش الأوكراني أن قواته محاصرة في بوكروفسك.

وذكر أن قواته تحاول منع الجنود الروس من التحصن مع سعيها إلى تأمين طرق الخدمات اللوجستية وحمايتها في المنطقة الأوسع.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان: "نعكف على اتخاذ تدابير لمنع العدو الذي يحاول التسلل والتجمع في مدينة بوكروفسك".

وأضافت: "ونتخذ أيضا تدابير فعالة لصد محاولات مجموعات المشاة المعادية للظفر بموطئ قدم".

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الأوكرانية محاصرة في كلا الموقعين، وإن مواقعها تتدهور بسرعة مع تقدم القوات الروسية، "مما لا يترك أي فرصة للجنود الأوكرانيين سوى الاستسلام الطوعي".