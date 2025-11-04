تقارير: السلطات الأمريكية تحقق في تهديدات لمراكز اقتراع بنيويورك بانتخابات عمدة المدينة

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف.بي.آي) يحققان في تهديدات استهدفت مراكز اقتراع بمدينة نيويورك، والتي تشهد حاليا التصويت لاختيار عمدة جديد للمدينة.

وأفادت مصادر في جهات إنفاذ القانون للصحيفة بأن السلطات في نيويورك تجري بالفعل تحقيقات في رسائل بريد إلكتروني مُرسلة إلى موظفي الانتخابات، تتضمن تهديدات كاذبة بوجود قنابل.

كما تحدثت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية عن تهديدات طالت 3 مراكز اقتراع في حي مانهاتن.

ونقلت عن مصادر في الشرطة الأمريكية القول إن مراكز الاقتراع في كل من واشنطن هايتس وويست فيلدج وميدتاون تلقت رسائل عبر نظام البريد الإلكتروني لمجلس انتخابات مدينة نيويورك، تضمنت تهديدات "إرهابية".

وأكدت المصادر أنه لم تحدث أي اضطرابات في التصويت بنيويورك نتيجة لذلك.

ويخوض السباق الانتخابي كل من المرشح الديمقراطي زهران ممداني والمستقل أندرو كومو والجمهوري كورتس سليوا.

ويعد ممداني المرشح الأوفر حظا للفوز حيث تشير استطلاعات الرأي التي جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن ممداني يتقدم بفارق يتراوح بين 5 و25 نقطة مئوية على منافسيه سليوا وكومو.

واستبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصويت بالتلويح بالحد من التمويل الفيدرالي للمدينة إذا فاز ممداني الذي وصفه بأنه "مرشح شيوعي"، واعتبر أن أي يهودي يصوت لصالح ممداني "شخص غبي".