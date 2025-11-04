وزير النقل الأمريكي يحذر من فوضى في حركة الطيران جراء الإغلاق الحكومي

توقع وزير النقل الأمريكي شون دافي اليوم الثلاثاء أنه قد تسود فوضى في الأجواء الأسبوع المقبل إذا استمر الإغلاق الحكومي وتغيب مراقبو الحركة الجوية عن استلام الراتب للشهر الثاني.

وكانت هناك بالفعل تأخيرات عديدة في المطارات في جميع أنحاء البلاد - استمرت لساعات في بعض الأحيان - لأن إدارة الطيران المدني الاتحادية تبطئ أو توقف الحركة مؤقتا في أي وقت تكون تعاني فيه من نقص في عدد المراقبين. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضية بعضا من أسوأ حالات النقص في الموظفين، ويوم الأحد، تأخرت الرحلات الجوية في مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي لعدة ساعات.

وحذر دافي ورئيس اتحاد مراقبي الحركة الجوية من أن الوضع سيزداد سوءا كلما طال أمد الإغلاق واستمر الضغط المالي في التزايد على الأشخاص الذين يجبرون على العمل دون أجر. لقد فات موعد استلام راتب واحد بالفعل لموظفي إدارة الطيران المدني الاتحادية في 28 أكتوبر. ومن المقرر أن يكون موعد الدفع التالي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال دافي: "الكثير من المراقبين قالوا: يمكن للكثير منا أن يتجاوز فقدان راتب واحد. وليس جميعنا، ولكن الكثير منا يمكنه ذلك. لا يمكن لأي منا تحمل فقدان راتبين. لذا، إذا أوصلتمونا إلى الأسبوع الذي يليه، أيها الديمقراطيون، فسترون فوضى عارمة. سترون تأخيرات هائلة في الرحلات الجوية. سترون إلغاءات هائلة، وقد تروننا نغلق أجزاء معينة من المجال الجوي، لأننا ببساطة لا نستطيع إدارتها بسبب عدم توفر مراقبي الحركة الجوية لدينا".

وكانت معظم الاضطرابات في الرحلات الجوية حتى الآن خلال فترة الإغلاق معزولة ومؤقتة. ولكن إذا أصبحت التأخيرات أكثر انتشارا وبدأت تنتشر في جميع أنحاء النظام، فسيزداد الضغط على الكونجرس للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق.

وتحث شركات الطيران الكبرى، ونقابات الطيران، وصناعة السفر، الكونجرس على إنهاء هذا الإغلاق في أقرب وقت ممكن من خلال التصويت لدعم قرار التمويل النظيف الذي اقترحه الجمهوريون.