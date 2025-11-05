«بكى في ليلة عيد ميلاده» حكيمي يثير الشكوك حول جاهزيته لأمم أفريقيا

أثار النجم المغربي، أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، الشكوك حول إمكانية غيابه عن المشاركة في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في بلاده خلال الفترة من 21 يناير إلى 18 ديسمبر 2026.

تعرض حكيمي لإصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى بعد تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز نجم بايرن ميونخ خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن بهدفين لهدف على ملعب حديقة الأمراء، معقل سان جيرمان، بطل أوروبا، وسجل الهدفين لويس دياز الذي تعرض للطرد المباشر بسبب تدخله العنيف ضد حكيمي.

وغادر النجم المغربي الملعب وهو يبكي بحرقة من شدة الألم، وخرج مستندا على أحد زملائه وعضو بالجهاز الطبي للفريق الباريسي.

وسيلعب المنتخب المغربي في المجموعة الأولى التي تضم جزر القمر ومالي وزامبيا.

وتتزامن إصابة أشرف حكيمي مع احتفاله يوم الثلاثاء بعيد ميلاده السابع والعشرين، علما بأنه من أبرز نجوم الفريق الباريسي، والمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي، رفقة محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

كما يبقى حكيمي من ركائز وليد الركراكي مدرب أسود أطلس، وكان ضلعا في الإنجاز التاريخي بحصول منتخب بلاده على المركز الرابع في مونديال قطر 2022 وبرونزية أولمبياد باريس 2024.