«فوسفات قفصة» التونسية تتوقع انتاج 4 ملايين طن من الفوسفات التجاري في 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شركة فوسفات قفصة التونسية إنها تتطلع أن يبلغ انتاج الحالي من الفوسفات التجاري 4 ملايين طن، ما تحسنا تدريجيا بعد سنوات من الركود.

وتسعى الشركة المملوكة للدولة إلى استعادة نسق الانتاج العادي تدريجيا والبالغ في المتوسط 8 ملايين طن قبل 2010.

وكان البنك الأوروبي للاستثمار أعلن في أكتوبر الماضي عن قرض بقيمة 110 مليون أورو للشركة ستخصص لتحديث معدات التعدين.

وقال مدير الشركة عبد القادر عميد في تصريح للصحفيين اليوم، إن الشركة تستعد خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى غاية 2030 لإطلاق استثمارات كبرى بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية واللوجستية بما يضمن استدامة النشاط.

وتعد تونس أحد أبرز مصدري الفوسفات في العالم.