عفاف مصطفى تعلن مشاركتها في أحداث مسلسل كارثة طبيعية

أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، عن مشاركتها في أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي يعرض حاليا عبر منصة "واتش آت"، وهو من بطولة محمد سلام.

ونشرت عفاف مصطفى عبر صفحتها على موقع فيسبوك، صورة لها برفقة محمد سلام وعلقت قائلة: "انتظروني في كارثة طبيعية عاملة ست عجوزة"، متابعة، "محمد سلام شخصية تخطف القلب من جمال أخلاقه وهدوئه وأدبه اللي زيادة عن اللزوم".

وأضافت، "سلام بصراحة إنسان رائع في التعامل مع زملائه بيفرح لشطارة اللي واقف قدام الكاميرا معاه، ويساعده من قلبه كمان بكل حب، محمد سلام إنسان شفاف جدا والصورة دي أخذناها قبل مكياج التعجيز، يارب أتمنى أشتغل معاه تاني يارب، يارب، يارب".