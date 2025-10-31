قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزرة أصدرت مجموعة من العملات بهدف مواكبة حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى إعداد مجموعة أولية «محدودة جدا» ستُهدى إلى كبار الزوار الذين سيحضرون حفل الافتتاح.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC » المذاع عبر فضائية «DMC» مساء الخميس، إلى طرح مجموعة أخرى «متميزة جدًا» بمقر المتحف بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن العملات ستكون فضية، مع إمكانية طرح فئات «مخلوطة بالذهب» أو ذهبية بالكامل بناء على الطلب المقدم وتوفيرها خلال أيام، مشيرا إلى إتاحة حرية الاختيار للجمهور.

ولفت إلى تخصيص أماكن «لائقة ومتميزة» داخل مقر المتحف الكبير لعرض وشراء هذه العملات، بالإضافة إلى توفير روابط إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم طلبات الشراء.

وأكد أن أحد وجهي العملة سيحمل شعار المتحف المصري الكبير، في حين سيحمل الوجه الآخر تصميما لكنوز الحضارة المصرية، حسب الاختيار، هذا بالإضافة إلى إتاحة التصاميم الجاهزة.

ونوه أن العملات ستصدر بفئات جنيه وحتى 100 جنيه، مؤكدا أن العملة ستأتي في شكل لائق، ومرفق بها رمز استجابة سريع QR Codeيمكن مسحه بالهاتف المحمول ومعرفة قصة تاريخ القطعة الأثرية المسكوكة على العملة.

ولفت إلى اختيار مجموعة تضم «ست أو سبع» من القطع الأثرية الأكثر تميزًا وشهرة، مثل كنوز الملك توت عنخ آمون والمسلات ومراكب الشمس، لتكون محور التصميمات المتاحة للجمهور.

وأكد أن العملات تذكارية وليست قابلة للتداول، وقيمتها تكمن في كونها «ذكرى متميزة نفتخر بها ونورثها لأولادنا وأحفادنا».