بريطانيا تعلن تقديم دعم حيوي لإزالة الألغام وتحسين طرق وصول المساعدات في غزة

أعلنت بريطانيا، اليوم، تقديم دعم حيوي لإزالة الألغام وتحسين طرق وصول المساعدات في قطاع غزة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة البريطانية، تمثل تلك أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تجاه فتح كل المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة، ورفع القيود على المساعدات، وتهيئة الظروف اللازمة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لأداء عملها، بما في ذلك توفير الخبراء والمعدات لإزالة الألغام لتتمكن المنظمات الإنسانية من أداء عملها.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: إن الوضع في غزة يائس في غياب الدعم الإنساني الحيوي الذي يحتاج إليه أهالي غزة.

- 4 ملايين إسترليني لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام

وأضافت: علينا بذل كل ما في استطاعتنا لضمان تدفق المساعدات إلى غزة بكميات كبيرة. واليوم أعلن تقديم 4 ملايين إسترليني لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في غزة، حيث سيساعد هذا التمويل في إزالة المتفجرات والأنقاض في سياق جهود المملكة المتحدة الرامية إلى ضمان توزيع المساعدات بشكل آمن.

وتابعت الوزيرة: لن نتمكن من إيصال المساعدات بالكميات الهائلة التي تشتد الحاجة إليها في غزة بدون إزالة الذخائر وإحراز تقدم على المسار تجاه إحلال سلام دائم.

- إزالة 7,500 طن من الذخائر غير المنفجرة

وسيساعد التمويل البريطاني في إزالة 7,500 طن من الذخائر التي لم تنفجر، والتي تعيق حاليا المرور الآمن للمساعدات إلى فلسطين، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لكي يتمكن الفلسطينيون من البدء في استئناف حياتهم الطبيعية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تشكل عنصرا هاما من عملية السلام الأمريكية، وسيساعد في الانتقال من وقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية من خطة السلام.

بدوره، قال ريتشارد بوتلر، مسئول التصميم والدعم العملياتي والإشراف في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام: تبذل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام كل الجهود الممكنة لتعزيز الاستجابة بشأن الذخائر التي لم تنفجر والتوعية بخطرها في غزة، وذلك لمعالجة الخطر الذي تشكله الذخائر التي لم تنفجر والتي تهدد حياة الفلسطينيين الذين يكافحون للعثور على الغذاء وللعودة إلى ديارهم.

وأضاف: كما تعمل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني الذين يبذلون جهودا جمة لإيصال المساعدات الحيوية، وإزالة الأنقاض، والبدء في إعادة بناء المجتمعات والأحياء.

ومن المقرر أن تشهد وزيرة الخارجية البريطانية بنفسها عمل مزيلي الألغام البريطانيين في غزة لدى زيارتها إلى مقر منظمة هالو، في بلدة ويلتون، حيث ستلتقي بممثلين عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومنظمة هالو، والمجموعة الاستشارية المعنية بالألغام (ماج).

وستتحدث وزيرة الخارجية مباشرة إلى خبراء بريطانيين متواجدين في المنطقة، ومستعدين لجعل غزة أكثر أمانا.

- جهود منظمتا هالو وماج لتطهير المواقع المدنية من الألغام

وتقدم منظمتا هالو وماج، وهما منظمتان بريطانيتان، 69% من جميع خدمات تطهير المواقع المدنية من الألغام في أنحاء العالم، وهما تستفيدان من القيادة الحيوية لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في المنطقة.

ومن شأن هذا التمويل الجديد أن يتيح التعاون على نطاق أوسع في العمليات المتعلقة بالألغام في أنحاء غزة.

وسوف تواصل وزيرة الخارجية الحث على إدخال المساعدات، ودعم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة بالمجال الإنساني، والعمل لإعادة إعمار غزة خلال زيارة ستقوم بها إلى المنطقة خلال أيام.