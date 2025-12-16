انتقد الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد صبحي، بعد تصريحات الأخير بشأن فيلم «الست» للفنانة منى زكي، معتبرا أنها «فقاعة» للتغطية على واقعة سائقه الشخصي.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» موجها حديثه للفنان محمد صبحي : «هناك فرق بين النقد والانتقام، هناك فرق بين النقد والغل، هناك فرق بين النقد الفني والمواقف الشخصية.. أقول قولي هذا وأوجه كلامي للفنان محمد صبحي».

ورفض تصريحات الفنان محمد صبحي التي أشار فيها إلى أن هناك «مؤامرة على الفن المصري» وراء الفيلم، متسائلا: «مين اللي هيعمل مؤامرة؟ المنتج يتبع الشركة المتحدة التي قدمت مسلسل الاختيار، أحد أهم المسلسلات الوطنية في تاريخ مصر.. منى زكي هتعمل مؤامرة؟ أحمد مراد ومروان حامد نجل وحيد حامد، سلسال الفن المصري، هيعملوا مؤامرة؟!»

وأضاف مستنكرًا: «إذا كان هذا الفيلم مؤامرة، الإسفاف والهبوط والاستسهال يبقى إيه؟!».

ورأى أن تصريحات الفنان محمد صبحي تنبع من دافع شخصي لصرف الأنظار عن واقعة سائقه الشخصي، قائلا: «أنت اللي عايز تعمل مؤامرة لتغطي على مشكلة السواق.. قررت ببساطة أنك تعمل أي فقاعة علشان الناس تنسى موضوع السواق، اللي جرى وراك يا عيني يلهث بعد ما مسحت به الأرض؛ لكن الناس لن تنسى، وفيلم الست سيظل شامخا مستمرا قويا».

وواصل انتقاده للفنان محمد صبحي، قائلا: «أنت عملت إيه قريب من ده؟ عندك أعمال مسرحية وتلفزيونية ولكن متى كنت طرفا في عمل ضخم زي ده؟! متجيش تكسر مقاديف ناس قعدت سنوات تعبت وكتبت وصورت!».

ورفض ملاحظته حول تصوير أم كلثوم بـ «البخيلة»، مؤكدا أن هذا «غير موجود حتى في الفيلم»، قائلا: «يا أستاذ محمد، لما يكون عندك رغبة في الانتقام، انتق انتقامك بعيدًا عن عمل متميز زي الست.. إحنا واصلين لمرحلة هنخون الناس! انقد، لكن لا تنتقم منهم».