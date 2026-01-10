إكس تستبدل علم إيران الحالي بالقديم على منصتها

حدثت منصة شركة "إكس" الأمريكية، علم إيران الظاهر في الموقع الإلكتروني للمنصة، واستبدلته بالعلم الذي كان مستخدما قبل ثورة عام 1979، وذلك بناء على طلب أحد المستخدمين.

وردا على طلب أحد المستخدمين، قال مدير المنتجات في المنصة، نيكيتا بير، أمس الجمعة، إن علم إيران الحالي سيُستبدل بعلم "الأسد والشمس" الذي كان مستخدما قبل الثورة.

وبالفعل استبدلت المنصة العلم الحالي بالعلم القديم بعد ساعات من رد المسئول في المنصة.

وبدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران في 28 ديسمبر الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسئولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسئولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.