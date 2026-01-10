المستشار حازم بدوي: انتخابات النواب الحالية كانت الأكثر زخما وحظيت بمتابعة الرأي العام

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات البرلمانية الحالية لم تتسم بأنه الأطول فقط في تاريخ الحياة البرلمانية بل كانت الأطول والأكثر زخما وحظيت بأكبر قدر من الاهتمام ومتابعة الرأي العام.

وأوضح بدوي، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة لإعلان نتائج جولة الإعادة بـ27 دائرة انتخابية باقية من الدوائر التي أعادت المحكمة الإدارية العليا الانتخابات فيها، إن اليوم ومع إعلان نتيجة جولة الإعادة للدوائر الـ27 المتبقية من الاستحقاق الانتخابي تكون قد انتهت الانتخابات واكتمل تشكيل مجلس نواب مصر الفصل التشريعي الثالث 2026-2031.

وتابع: لقد كان من الصعب ولا أبالغ إن قلت أنه من المستحيل أن تخرج هذه الانتخابات بهذا الشكل الديمقراطي مكتمل الأركان لولا وجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية ويحميها وهيئات قضائية سندا للحق والعدالة، ومؤسسات دولة قوية التزمت الحياد التام وطبق الدستور والقانون، وهيئة وطنية تعمل باستقلال تصون أصوات الناخبين وتنفذ إدرادتهم.

وأكد بدوي، في كلمته أن الهيئة ومجلس إدارتها لم يضق صدورهم بالنقد والملاحظات ولم يضق وقتهم بالتظلمات والشكاوى، قائلا: بل تصدينا من تلقاء أنفسنا لتجاوزات وممارسات خاطئة رأينا أنها قد تؤثر على سلامة الانتخابات لقد شاهدنا وتابع العالم كله كيف يمارس المصريون الرقابة الشعبية والقضائية بمنتهى التقدم في صورة عكست نضج التجربة الانتخابية وعندما استشعر الناخب التغيير الذي حدث تنامت نسبة التصويت فتحقق إرادة الناخبين واستحق الفائزون أصوات ناخبيهم واستحق الشعب نوابه الذين اختارهم.