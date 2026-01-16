سنتيمترات تثبت صحة هدف ليفربول أمام فولهام

تمنح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هامشً قدره خمس سنتيمترات عند تحديد حالات التسلل، وذلك بعد أن أكدت، الخميس، أن هدف فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، الذي سجله في مرمى فولهام في الرابع من يناير، تم احتسابه بشكل صحيح.

وكان اللاعب الألماني قد أدرك التعادل أمام فولهام في الدقيقة 57 من المباراة من وضعية مثيرة للشك.

وإلى حد جعل الحكم المساعد يلغيه في البداية، غير أن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد الـ(VAR) أكدت صحة الهدف واحتسابه.

وحدد نظام التسلل شبه الآلي عدم وجود تسلل، إذ يعتمد الدوري الإنجليزي الممتاز هامشًا يبلغ خمس سنتيمترات، نتيجة استخدام خطوط أكثر سماكة.

وإذا سُجّل هذا الهدف في إسبانيا أو ألمانيا أو إيطاليا، لكان قد أُلغي، غير أن اعتماد هذه الخطوط الأعرض في نظام التسلل شبه الآلي الخاص بالدوري الإنجليزي سمح باحتساب هدف فيرتز.

وفي اللقطة التي بُثّت عبر التلفزيون، بدا الهدف في وضعية تسلل، ما دفع فولهام إلى الاحتجاج، إذ أعلن مدربه ماركو سيلفا أنه سيتواصل مع لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز لطلب توضيحات بشأن هذه الحالة.

وكانت مباراة ليفربول أمام فولهام قد حسمتها نتيجة التعادل بهدفين لكل فريق.