محمود الهباش: الشعب الفلسطيني يرى في لجنة إدارة غزة فرصته للتخلص من العدوان

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، قبول معظم الفصائل والشعب الفلسطيني بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، قائلًا: "موقفنا ينطلق من إدراكنا لأولويات اللحظة الراهنة".

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أن هذه الأولويات التي تتفق عليها الدول العربية والإسلامية، تتمثل في ضمان إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة لإحباط مخططات التهجير، وتأمين الاحتياجات الأساسية للحياة داخل القطاع، وصولًا إلى فتح المجال السياسي نحو الحل الشامل العادل المبني على الشرعية الدولية.

وأشار إلى تقبلهم لقرارات هذه الفترة الإنتقالية، سواء تعلقت بتشكيل لجنة الإداة أو مجلس السلام، وأنهم ملتزمون بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، قائلًا:"قبلنا بها رغم وجود تحفظات.. لأن الثمن هو ضمان عدم عودة العدوان وبقاء الناس في قطاع غزة وإدارة الحياة بشكل صحيح".

وأعرب الهباش عن تأيديهم لخطة الرئيس الأمريكي ترامب، وتشكيل مجلس السلام واللجنة الإدارية الفلسطينية الوطنية لإدارة القطاع، داعيًا جميع الأطراف لأداء مسئوليتها الكاملة، بهدف الوصول للحل السياسي القائم على الشرعية الدولية التي ستحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وتوقع أن تكون العرقلة الإسرائيلية هي التحدي الأبرز في هذه المرحلة، خصوصًا بعد تأييد غالبية الفصائل والشعب الفلسطيني لإنشاء هذه اللجنة باعتبارها فرصتهم للتخلص من العدوان.

ويذكر أن الدكتور علي شعث، رئيس لجنة إدارة قطاع غزة، أعلن بالأمس بدء عمل اللجنة، مؤكدًا أن تشكيلها حظي بترحيب فلسطيني واسع ويأتي في إطار توافق أممي ودولي ضمن خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن اللجنة تضم 15 عضوًا من الفنيين والمتخصصين وتمتد مهمتها لعامين، بدعم من الدول المانحة وموازنة مخصصة، إلى جانب صندوق للبنك الدولي لإعادة الإعمار.