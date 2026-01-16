عمرو أديب يستغرب الظاهرة: شماتة غير طبيعية تجاه وزير قد يرحل عن منصبه

قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك ظاهرة غريبة تجاه أي مسئول يغادر منصبه، تتمثل في التعبير عن شماتة كبيرة تجاهه.

وأضاف أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن رحيل المسؤول أو الوزير عن منصبه أمر طبيعي، ويجب توجيه الشكر له على جهده خلال فترة توليه المنصب، موضحًا أن فكرة الرحيل عن المنصب أمر طبيعي.

وأوضح أن هناك «شماتة غير طبيعية» تجاه وزير قد يرحل عن منصبه، وذلك في ظل معلومات غير مؤكدة تتحدث عن تعديل أو تغيير وزاري قريبًا، مستغربًا هذه الشماتة غير الطبيعية.

ولفت إلى أن الحكومة دائمًا لا تلقى قبولًا أو إعجابًا لدى المواطنين، ليس فقط في السنوات الأخيرة، بل أيضًا منذ عام 2006، متسائلًا عن الوزارة التي أحدثت تغييرًا في شكل مصر على مدار الفترات الماضية.

ونوه إلى أن أغلب الحكومات تحاول التعامل مع واقع صعب، ولا توجد حكومة يمكن القول إنها تقود مصر نحو انطلاقة كبيرة، مشيرًا إلى أن أغلب الحكومات جاءت لتضمد الجراح في ظل تفاقم التحديات.