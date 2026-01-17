 السيطرة على حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخزن مطعم بالفيوم دون إصابات - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 6:21 م
السيطرة على حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخزن مطعم بالفيوم دون إصابات

مصطفى البنا
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 6:05 م | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 6:05 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مطعم أسفل عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق بمنطقة الجون بمدينة الفيوم، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مطعم بإحدى العمارات السكنية بحي الجون. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المخزن، ما أدى إلى اشتعال النيران. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل، دون امتدادها لباقي أجزاء العقار، ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

