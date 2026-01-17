أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة في حفل Joy Awards

فازت المطربة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة في حفل Joy Awards هذا العام، عن فئة الموسيقى، وقدمت الجائزة المغنية الأمريكية كيتي بيري.

وقالت أنغام: «شكرًا على الجايزة.. أنا مش محضرة حاجة خالص ولا كلمة.. متشكرة جدًا.. والسنادي أول مرة وليها طعم مختلف عندي.. متشكرة على الجايزة وسعيدة جدًا بالجايزة.. والجايزة دي مستحقهاش لوحدي.. في مبدعين معايا هما بيساعدوني وبشاركهم الجايزة.. وشكرًا للمملكة السعودية وشكرًا للمستشار تركي آل الشيخ».

وتنافس في فئة الموسيقى على جائزة «الفنانة المفضلة» كل من أنغام وأصالة وبيسان إسماعيل ونانسي عجرم.

وتشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين، وهم: ميلي بوبي براون، وجيرمي رينر، وفورست ويتكر، ومريم أوزرلي، وبينار دينيز، وبيتر منساه، وأوسكار إسحاق، وريتشارد شيفر، وشوكرو نجاتي شاهين، وترافيس فيميل، وتوبا بويوكستون، ورون إيلي كوهين، وميلي بوبي براون، وبشرى ديفيلي، وباريش أردوتش، وألكسندر لودفيج، وألفي آلن، وأرون هيلبينج، ولي كونغ جاي، ولي بيونغ هون، ولوك أرنولد، وليز متشيل، ومكسيم ألكسندر، وجيرمي بيفين، وروبي ويليامز، وكان أورجنجي أوغلو، وجيرمي رينر، وهنري جي إم جونز، وكارولين شوفيل، وفورست ويتكر، وساول ألفاريز، ودجيمور هونسو، وهاندة أرتشيل، وهيدز غراهام، وهازل كايا، وشاه روخ خان، وخالد أرغنتش.