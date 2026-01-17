القوات الحكومية السورية تدخل بلدتين شمالي البلاد بعد انسحاب القوات الكردية

دخلت قوات الحكومة السورية بلدتين شمالي البلاد، صباح اليوم السبت، بعد أن أعلنت قيادة مقاتلين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الكردية اعتزامها الانسحاب من المنطقة، في خطوة بدت تهدف إلى تجنب الصراع.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل جنديين وإصابة آخرين في اشتباك وقع أثناء دخول القوات بلدة مسكنة. وأكدت تقارير وقوع اشتباكات في مناطق أخرى شمالي سوريا فيما تقدمت القوات الحكومية شرقا.

وفي الوقت نفسه، دخلت القوات بلدة دير حافر. وكانت البلدتان قد شهدتا تبادل السيطرة بعد اندلاع معارك دامية في وقت سابق من الشهر الجاري بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وذلك في مدينة حلب، أكبر مدن سوريا. وانتهت تلك المعارك بإجلاء المقاتلين الأكراد 3 أحياء سيطرت عليها القوات الحكومية.

وشاهد مراسل وكالة أسوشيتد برس "أ ب" اليوم دبابات تابعة للقوات حكومية وناقلات جنود مدرعة ومركبات أخرى، من بينها شاحنات صغيرة مثبت على متنها رشاشات ثقيلة، وهي تدخل دير حافر بعد أن أزالت الجرافات الحواجز. ولم يكن هناك أي وجود لقوات سوريا الديمقراطية على أطراف البلدة.

وقال الجيش السوري، إن قواته تسيطر بشكل كامل على دير حافر، وإنها استولت على قاعدة الجراح الجوية إلى الشرق، وتعمل على تطهير المنطقة من الألغام والمتفجرات. وأضاف أن القوات ستتجه نحو بلدة مسكنة القريبة، حيث شاهد مراسل وكالة "أ ب" قافلة عسكرية تدخل البلدة بعد ساعات.

وأضاف حسين مصطفى، أحد السكان، وهو يرحب بدخول القوات إلى دير حافر: "يعجز الكلام عن التعبير عن فرحتنا، إنها فرحة التحرير". وأدان قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن السكان باتوا قادرين الآن على الاحتفال بتولي القوات الحكومية زمام الأمور أخيرا.

وجاء هذا الانفراج في التوتر بعد أن زار مسئولون عسكريون أمريكيون دير حافر أمس الجمعة، وأجروا محادثات مع مسئولي قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة. وتتمتع الولايات المتحدة بعلاقات جيدة مع الطرفين وحثت على التهدئة.

ورحب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صدر مساء اليوم، بالجهود الجارية التي تبذلها جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي إلى إيجاد حل عبر الحوار.

وأوضح كوبر: "نحث أيضا القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب ومدينة الطبقة إلى الشرق".