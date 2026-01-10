النتيجة الكاملة لجولة الإعادة في 27 دائرة بانتخابات النواب: المستقلون ومستقبل وطن في المقدمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، النتيجة الرسمية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب التي جرت في 27 دائرة ضمن انتخابات الدوائر الـ 30 التي سبق أن ألغيت نتيجتها بأحكام الإدارية العليا.

وجاءت النتيجة الرسمية بعد مراجعة الهيئة لمحاضر الفرز والحصر العددي الذي أعلنته اللجان الفرعية والعامة للدوائر، وكذلك الفصل في تظلمات المرشحين على عملتي الاقتراع والفرز، فضلا عن إضافة أصوات المصريين بالخارج.

وحصد المرشحون المستقلون في هذه الجولة 21 مقعدًا، فيما حصلت الأحزاب 28 مقعدًا، في مقدمتهم حزب مستقبل وطن بـ 16 مقعدًا، وحماة وطن 5 مقاعد، والشعب الجمهوري 3 مقاعد، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مقعدين، ثم مقعد واحد لكل من حزب الجبهة الوطنية وحزب النور.

- وجاءت النتيجة على النحو التالي:

محافظة الجيزة:

في دائرة البدرشين، فاز أبو بكر علي أبو بكر غريب - مستقل.

وفي دائرة بولاق الدكرور، فاز حسام الدين المندوه توفيق الخواجه - حزب مستقبل وطن.

وفي دائرة العمرانية، فاز جرجس عوض الله لاوندي صليب (مستقل)، ومحمد علي عبد الحميد السيد (مستقل).

وفي دائرة الأهرام، فاز محمد سلطان علي محمد - حزب مستقبل وطن، ووسيم كمال عثمان أحمد - حزب الجبهة الوطنية.

وفي دائرة أول أكتوبر، فاز أحمد محمد علي محمد جبيلي - مستقل.

وفي دائرة مركز منشأة القناطر، فاز علي سمير رجب (حزب مستقبل وطن)، ومجدي محمد الطويل (حزب حماة الوطن)، وطارق سيد توفيق الطويل (حزب الشعب الجمهوري).

محافظة الفيوم:

وفي دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، فاز طه عبد التواب محمد (مستقبل وطن)، وحماده محمد سليمان عوده (حزب النور)، وحمد محمود حمد دكم (حزب مستقبل وطن).

محافظة المنيا:

وفي دائرة أول المنيا، فاز علي فهمي إسماعيل بدوي (حزب مستقبل وطن)، وأحمد حسين علي حسين (مستقل)، وسيد عبد الوهاب عبد الهادي (مستقل).



وفي دائرة مغاغة، فاز محمود عبد الحفيظ صالح (مستقبل وطن)، وحماده محمد محمد (الشعب الجمهوري)، وحسين حسني حسين غيته (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، وإيهاب خالد فتح الباب (مستقل).

وفي دائرة أبو قرقاص، فاز السيد مجدي معتمد سعداوي (مستقبل وطن)، وحازم فاروق طه (حزب حماة الوطن).

وفي دائرة ملوي، فاز وائل إسماعيل حسن إبراهيم (مستقبل وطن)، ومحمد مصطفى محمود كمال (مستقبل وطن)، وأسامة عبد الشكور حمزه (مستقل).

وفي دائرة دير مواس، فاز علاء علي قدري عبد الموجود (حزب الشعب الجمهوري)،

محافظة أسيوط:

وفي دائرة أول أسيوط، فاز محمد حمدي محمد دسوقي (مستقبل وطن)، وعلاء الدين محمد محمود (مستقل)، وعلاء الدين محمود عبد الغني (مستقل).

وفي دائرة القوصية، فاز كل من إبراهيم عبد النظير مصطفى (مستقبل وطن)، ويونس يونس أحمد عمر (مستقبل وطن)، محمد الباشا عيد أحمد (مستقبل وطن)، راشد محمد أبو العيون (حماة الوطن)،

وفي دائرة أبو تيج، فاز عمران عثمان أبوعقرب (مستقل)، ومحمد على عمر رشوان (مستقل).

محافظة الوداي الجديد:

فاز في دائرة الداخلة، تامر عبد القادر أحمد (مستقل).

محافظة سوهاج:

وفي دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، فاز محمود حمدي أحمد (حزب مستقبل وطن)، ونور الدين أسعد صادق أبوستيت (مستقل).

محافظة الأقصر:

وفي دائرة القرنة بمحافظة الأقصر، فاز عبد الستار محمد رضا (مستقل).

وفي دائرة إسنا، فاز أحمد رمضان إبراهيم (مستقل).

محافظة أسوان:

وفي دائرة أول أسوان، فاز مدحت ركابي محمود (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

وفي دائرة نصر النوبة، فاز محمد هلال خليل (مستقل).

وفي دائرة إدفو، فاز محمد أبو الخير عبدالعاطي (مستقل).



الإسكندرية:

وفي دائرة أول المنتزة بالإسكندرية، فاز هشام إبراهيم عبدالحميد (حزب حماة الوطن).

البحيرة:

وفي دائرة المحمودية بمحافظة البحيرة، فاز خالد عبد الجواد محمد (حزب حماة الوطن).

وفي دائرة حوش عيسى، فاز ممدوح عبد السميع جاب الله (مستقل).

وفي دائرة الدلنجات، فاز محمد الدامي عبد العزيز (مستقل).

وفي دائرة كوم حمادة، فاز عاصم عبد العزيز فهيم (حزب مستقبل وطن)، ومحمد سمير عبد الشفيع بلتاجي (مستقل).